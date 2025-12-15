Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще трех БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 15 декабря, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализованы еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву.
— ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в своем блоге в MAX.
Всего за ночь было уничтожено пять дронов.
Ранее специальный корреспондент RT Александр Пискунов сообщил, что вечером 14 декабря в Донецке начался массированный налет БПЛА. По данным корреспондента, звуки взрывов фиксируются примерно с 20:00 с интервалом около 30 минут.
15 декабря стало известно, что Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В районе полуночи было зафиксировано от пяти до шести взрывов.