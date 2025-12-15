Ричмонд
Собянин: Еще один БПЛА сбит на подлете к Москве

Силами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидирован беспилотник, который летел на столицу. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он в своем блоге в MAX.

Всего за ночь над столицей было сбито шесть дронов.

15 декабря стало известно, что Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В районе полуночи было зафиксировано от пяти до шести взрывов.

Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь над регионами России силы ПВО сбили 235 украинских беспилотников. По данным ведомства, больше всего дронов уничтожили над Брянской областью — 35, Республикой Крым — 32 и Краснодарским краем — 22. Также беспилотники сбили над Тульской областью — 15, Калужской — 13, Курской — 7, Рязанской и Ростовской областями — по 4, Белгородской областью — 3.

