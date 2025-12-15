За прошедшие выходные в Красноярском крае потушено 24 пожаров

Ранее, в субботу, в селе Новокамала Рыбинского района произошел пожар в частном жилом доме. Огонь охватил 96 квадратных метров. С возгоранием боролись десять человек и четыре единицы техники. Как сообщили в краевом МЧС, в результате пожара погиб мужчина. Предварительная причина — неисправность печного оборудования.