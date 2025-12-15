За прошедшие выходные в Красноярском крае потушено 24 пожаров

Площадь пожара составила 32 квадратных метра. Для ликвидации огня привлекли девять человек и три единицы техники.
Ранее, в субботу, в селе Новокамала Рыбинского района произошел пожар в частном жилом доме. Огонь охватил 96 квадратных метров. С возгоранием боролись десять человек и четыре единицы техники. Как сообщили в краевом МЧС, в результате пожара погиб мужчина. Предварительная причина — неисправность печного оборудования.
Также в субботу пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Шуваево Емельяновского района. Погибла женщина. Возгорание ликвидировали на площади 43 квадратных метра. На месте работали 11 человек и три единицы техники.
Всего за неделю в Красноярском крае зафиксировано 107 пожаров. Погибли семь человек, еще пять получили травмы.
Основной причиной возгораний стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей — по этой причине произошло 41 пожар.