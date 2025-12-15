Собянин: Средства ПВО сбили еще три беспилотника, летевших к Москве

В эту же ночь обломки беспилотников ВСУ повредили шесть частных домов в поселке Афипском Краснодарского края. Никто не пострадал. Об этом написал Telegram-канал Mash. В оперштабе региона сообщили, что обрушились ЛЭП. В половине поселка перебои с электричеством.