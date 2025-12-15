Собянин: Средства ПВО сбили еще три беспилотника, летевших к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 15 декабря, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидированы еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву.
— Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин в своем блоге в MAX.
Всего за ночь было сбито девять дронов.
14 декабря в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь над регионами России силы ПВО сбили 235 украинских беспилотников.
В эту же ночь обломки беспилотников ВСУ повредили шесть частных домов в поселке Афипском Краснодарского края. Никто не пострадал. Об этом написал Telegram-канал Mash. В оперштабе региона сообщили, что обрушились ЛЭП. В половине поселка перебои с электричеством.