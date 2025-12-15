Собянин сообщил о перехвате ещё десяти беспилотников на подлёте к Москве

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону ночью зафиксировали серию взрывов на фоне работы противовоздушной обороны. Предварительно, расчёты ПВО уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов. По словам жителей, обломки одного из уничтоженных беспилотников рухнули в частном секторе, после этого начался пожар. На место уже выехали экстренные службы. В регионе была объявлена беспилотная опасность. Официальной информации о последствиях атаки пока не было.