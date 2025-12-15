Неожиданно выяснилось, что учительница получила условку за секс с учениками

В Никерсоне (штат Канзас) задержали учительницу Уитни Шулл по делу о половых связях с подростками. Суд решил ограничиться условным сроком при обязательной терапии.
Уитни Шулл арестовали в июне. Её обвиняли в совращении несовершеннолетних и в подстрекательстве к употреблению алкоголя. Об этом пишет KWCH-DT.
По документам полиции, с 31 января по 15 марта женщина покупала спиртное для троих подростков. С двумя из них у неё были сексуальные контакты. Второй половой акт следствие квалифицирует как состоявшийся без согласия одного из подростков.
Также в заявлении говорится о попытке домогательства третьего юноши. По версии потерпевшего, учительница удерживала его за руки и предпринимала попытку изнасилования, которая не увенчалась успехом.
Пострадавшим было 16 и 17 лет. Только один из них числился учеником школы, где работала Шулл.
12 декабря обвиняемая признала вину по одному пункту о сексуальном насилии в отношении школьника и подтвердила, что покупала спиртное для подростков. Прокуратура заявила, что ей назначен два года тюрьмы условно при условии прохождения обязательного курса терапии.
В постановлении оговорено: при нарушении условий условного срока Шулл будет отправлена в тюрьму на полный срок.
Читайте также: Киллеры, рынок водки и автомат «Калашников»: шокирующая хроника банды Черепахи.