Собянин сообщил об уничтожении еще трех летевших в сторону Москвы БПЛА

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны ликвидированы еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на подлете к столице. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в своем блоге в MAX.
Всего за ночь над столицей было сбито 12 дронов.
14 декабря в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь над регионами России силы ПВО сбили 235 украинских беспилотников.
В этот же день в ведомстве сообщили, что силы ПВО с 20:00 до 23:00 ликвидировали 71 БПЛА самолетного типа над акваторией Азовского моря и шестью регионами РФ.