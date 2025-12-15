Опубликовано видео крушения Ан-22, развалившегося в воздухе под Иваново

Появились кадры падения военно-транспортного самолета Ан-22, потерпевшего крушение в Ивановской области. Запись зафиксировала момент разрушения воздушного судна еще до удара о землю.
Видео распространили в сети после катастрофы, произошедшей днем 9 декабря в районе Уводьского водохранилища. На кадрах видно, что самолет начал разрушаться в воздухе, после чего упал в безлюдной местности.
В Следственном комитете РФ сообщили, что Ан-22 выполнял тестовый полет. После потери управления экипаж увел машину от жилых районов. На борту находились семь человек. Все они погибли. На земле пострадавших нет.
Фрагменты самолета были обнаружены в акватории водохранилища. На следующий день экстренные службы уточнили, что корпус Ан-22 лежит на глубине около 5 метров, на расстоянии примерно 150 метров от берега.
Разбившийся самолет был последним эксплуатируемым представителем серии «Антей» — крупнейших в мире турбовинтовых транспортных самолетов. Машина находилась в строю более 50 лет. Причины катастрофы устанавливаются.
