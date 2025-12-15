Стало известно о возвращении двух туристов с маршрута в российском регионе

В Пермском крае спасатели выясняют судьбу туристической группы, не вернувшейся с маршрута в районе горы Ослянка. К назначенному времени на базу прибыли лишь двое из 15 человек.
По данным регионального управления МЧС, группа мужчин вышла на маршрут без официальной регистрации в Горнозаводском районе. Контрольная точка сбора находилась у турбазы в районе Ослянки, однако большинство участников туда не дошли.
Известно, что двое туристов вернулись на базу «Ослянка-хаус» вечером 13 декабря, около 18:00. С этого момента связи с остальными 13 участниками группы нет. Их местонахождение остается неизвестным.
Информация о возможном происшествии поступила спасателям ранее. После этого началась проверка сведений о незарегистрированном походе. Подробности маршрута и экипировки группы уточняются. Представители турбазы, откуда вышли туристы, ситуацию комментировать отказались.
Гора Ослянка считается одной из самых высоких точек Среднего Урала. Ее высота составляет 1119 метров. Район отличается сложным рельефом и удаленностью от населенных пунктов: около 50 километров до Кизела и порядка 300 километров до Перми. Поисковые мероприятия продолжаются.
Читайте также: Киллеры, рынок водки и автомат «Калашников»: шокирующая хроника банды Черепахи.