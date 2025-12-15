Ричмонд
Собянин: Еще три беспилотника сбиты системой ПВО на подлете к Москве

Силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице уничтожены еще три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Отражена атака ещё трех беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин в своем блоге в MAX.

Всего за ночь над столицей было сбито 15 дронов.

Ранее в Ростове-на-Дону произошла серия взрывов, сопровождавшаяся активной работой систем противовоздушной обороны, которая уничтожила несколько БПЛА. По сообщениям очевидцев, начиная примерно с 02:20 ночи, на западе города периодически раздавались звуки взрывов.

