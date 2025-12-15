Южно-Курильск из-за мощнейшего циклона остался без света

«В данный момент на территории района проходит мощнейший циклон, порывы штормового ветра достигают более 35 метров в секунду. К сожалению, на данный момент зафиксированы повреждения линии электропередач, в связи с чем были обесточены потребители до проведения аварийно-восстановительных работ», — говорится в сообщении.