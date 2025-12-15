Раскрыто, что подростков в России вербуют через телеграм-боты знакомств

Украинские спецслужбы начали использовать новую схему вовлечения российских подростков в противоправные действия. Для этого задействуют популярные чат-боты знакомств в мессенджере Telegram.
Как следует из расследования, вербовка строится под видом общения с девушками, якобы готовыми к свиданию. Несовершеннолетним предлагают встретиться и в ходе переписки выманивают информацию о ближайших торговых центрах и других людных местах. После этого в чате появляется видеосообщение от мужчины в военной форме, который благодарит подростка за «помощь ВСУ».
Далее схема меняется. С подростками связываются уже лица, представляющиеся сотрудниками ФСБ. Они заявляют о якобы совершенной госизмене и грозят уголовным делом. Избежать наказания предлагают при условии выполнения «секретных заданий».
Один из таких случаев произошел 12 ноября в подмосковном Одинцово. На автозаправке задержали 16-летнего школьника с канистрой бензина. Он собирался устроить пожар в кинотеатре «Юность» во время вечернего сеанса. За несколько часов до этого подросток поджег релейный шкаф на 25-м километре Белорусского направления МЖД, а также магазин спецодежды на Молодежной улице в Москве. Все действия он совершал после переписки с «девушкой» в Telegram-боте и был уверен, что выполняет задания структуры, которую считал подразделением ФСБ.
Следствие установило, что расходы подростка полностью компенсировались. Деньги ему переводили кураторы, связанные с украинскими спецслужбами.
По аналогичной схеме действовал еще один 16-летний подросток. 13 ноября он устроил поджог в зале кинотеатра, расположенного в торговом центре «Авиапарк» в Москве.
Позднее стало известно, что школьнику, причастному к поджогу в «Авиапарке», может грозить до 5 лет лишения свободы по статье 167 УК РФ — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Подросток, задержанный в Одинцово за поджоги на железной дороге, рискует попасть под более тяжкую статью — часть 2 статьи 205 УК РФ о совершении теракта.
Отдельно отмечается, что куратор, который шантажировал школьников, продолжал переписку с журналистами, используя российскую сим-карту.
Читайте также: Киллеры, рынок водки и автомат «Калашников»: шокирующая хроника банды Черепахи.