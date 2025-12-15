Раскрыто, что подростков в России вербуют через телеграм-боты знакомств

Один из таких случаев произошел 12 ноября в подмосковном Одинцово. На автозаправке задержали 16-летнего школьника с канистрой бензина. Он собирался устроить пожар в кинотеатре «Юность» во время вечернего сеанса. За несколько часов до этого подросток поджег релейный шкаф на 25-м километре Белорусского направления МЖД, а также магазин спецодежды на Молодежной улице в Москве. Все действия он совершал после переписки с «девушкой» в Telegram-боте и был уверен, что выполняет задания структуры, которую считал подразделением ФСБ.