В Иркутске за неделю произошло 16 ДТП с пострадавшими

За неделю с 8 по 14 декабря 2025 года на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, в авариях получили травмы 17 взрослых и один несовершеннолетний.