В Иркутске за неделю произошло 16 ДТП с пострадавшими

За неделю с 8 по 14 декабря 2025 года на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, в авариях получили травмы 17 взрослых и один несовершеннолетний.
— В основном это были столкновения автомобилей — таких случаев зарегистрировано десять. Также произошло три наезда на препятствие, по одному случаю наезда на пешехода и на стоящий автомобиль, — добавили в пресс-службе ведомства.
Всего же за минувшую неделю в городе и районе случилось 223 автоаварии, в которых было повреждено 433 транспортных средства.
Госавтоинспекция Иркутска призывает водителей быть внимательными, особенно на пешеходных переходах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 31-летний водитель легкового автомобиля Nissan Skyline не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик Hyundai HD78 в Тулунском районе.