Обломки БПЛА едва не рухнули на многоэтажку в Ростове-на-Дону: подробности ночной атаки ВСУ

Пожар вспыхнул в Ростове-на-Дону из-за атаки беспилотников.
Ночью 15 декабря российские системы ПВО отразили масштабную атаку беспилотников на Ростов-на-Дону. Горящие обломки одного из сбитых дронов едва не упали на жилой дом, а от взрыва в окрестностях зазвенели стекла. По предварительным данным, жертв удалось избежать. Подробнее о последствиях ночной атаки на город — в материале URA.RU.
Что известно об атаке ВСУ.
В ночь с 14 на 15 декабря украинские беспилотники атаковали территорию Ростовской области. По данным Минобороны РФ, вчера вечером с 20:00 до 23:00 силы ПВО сбили 52 вражеских дрона над регионом.
Непосредственно над Ростовом-на-Дону атака началась около 2:20 ночи 15 декабря. По словам очевидцев, в это время в западной части города прогремело несколько взрывов. Они также утверждают, что слышали звуки мотора в небе, напоминающие двигатель беспилотника.
Пострадавшие и разрушения.
По словам очевидцев, в результате падения обломков БПЛА начался пожар в одном из районов города (архивное фото).
Один из украинских беспилотников был сбит в Железнодорожном районе города. По словам местных жителей, горящие обломки БПЛА едва не упали на жилую многоэтажку. Взрыв от уничтожения дрона был такой силы, что в окрестных домах задрожали стекла, а в припаркованных автомобилях сработала сигнализация.
По данным telegram-канала Shot, в результате падения обломков БПЛА начался пожар в частном секторе. На место оперативно выехали экстренные службы — пожарные и, предположительно, МЧС. Им удалось оперативно локализовать и потушить возгорание.
Реакция властей.
По предварительным данным, которые озвучил глава города Ростова-на-Дону Александр Скрябин, в результате этой атаки люди не пострадали. Он подтвердил, что атака была отражена над Железнодорожным районом, а на месте работают оперативные службы. Официальная информация о возможных повреждениях инфраструктуры или зданий на данный момент уточняется.
«Атака БПЛА отражена над Железнодорожным районом г. Ростова-на-Дону. На месте работают оперативные службы. По предварительным сведениям, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — сообщил Скрябин.