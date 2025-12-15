Ричмонд
Расчёты ПВО сбили 15-й беспилотник на подлёте к Москве

Расчёты противовоздушной обороны сбили ещё три украинских беспилотника на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Источник: Life.ru

Уже более десятка громких взрывов слышали жители Истринского района, до этого о взрывах также писали жители подмосковной Каширы и Коломны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Ранее был опубликован момент с уничтожением украинского дрона в небе над Ростовом-на-Дону. По словам очевидцев, взрыв был такой мощный, что в соседних домах затряслись стëкла, а у автомобилей во дворе сработала сигнализация. На месте падения огненных обломков в частном секторе в итоге начался пожар, сейчас он уже потушен.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

