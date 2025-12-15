Расчёты ПВО сбили 15-й беспилотник на подлёте к Москве

Ранее был опубликован момент с уничтожением украинского дрона в небе над Ростовом-на-Дону. По словам очевидцев, взрыв был такой мощный, что в соседних домах затряслись стëкла, а у автомобилей во дворе сработала сигнализация. На месте падения огненных обломков в частном секторе в итоге начался пожар, сейчас он уже потушен.