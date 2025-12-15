Генконсульство РФ: данных о россиянах среди жертв теракта в Сиднее нет

Генеральное консульство России в Сиднее поддерживает постоянный контакт с австралийскими правоохранительными органами и регулярно уточняет информацию о возможном присутствии граждан РФ среди погибших и пострадавших в результате теракта на пляже Бондай. Об этом сообщили в российском дипломатическом представительстве.
В дипмиссии отметили, что сразу после появления сведений о произошедшем были задействованы все доступные каналы связи, включая официальные дипломатические линии. По словам сотрудников консульства, на данный момент подтвержденных данных о том, что среди жертв или раненых есть граждане России, не поступало.
Как сообщают представители русскоязычной общины Сиднея, среди участников мероприятия на пляже Бондай действительно находилось немало выходцев из СССР и бывших союзных республик. При этом большинство из них переехали в Австралию много лет назад и не имеют российского гражданства.
Ранее глава Минздрава штата Новый Южный Уэльс Райан Парк сообщил, что в результате теракта в Сиднее погибли 16 человек. Сообщалось, что в числе пострадавших есть россиянка.