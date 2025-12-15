Следователи не нашли угроз или записки в телефоне пропавшего пловца Свечникова

Напомним, Николай Свечников — российский пловец, кандидат в мастера спорта и тренер собственной школы — пропал 24 августа 2025 года во время межконтинентального заплыва через Босфор в Стамбуле. Он участвовал в старте «Босфор-2025», где дистанция составляла около 6,5 километра. Свечников вышел на воду одним из первых вместе с учениками, однако к финишу не прибыл, а последний сигнал с его трекера зафиксировали у берега.