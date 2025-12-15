Обнародовано, что делала семья Усольцевых за часы до загадочного исчезновения

Очевидец отметила, что в какой-то момент ребенок подошел к краю обрыва, но после замечания матери сразу отошел. Все трое были одеты легко — в штаны и футболки. Было заметно, что они мерзнут. Именно на этой площадке был зафиксирован последний сигнал их телефона.