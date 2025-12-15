Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер из отдалённого посёлка в Прикамье не выходит на связь 10 дней

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Источник: Соцсети

68-летний Александр Ульяновский из посёлка База в Александровском округе Пермского края 4 декабря перестал выходить на связь, сообщили в поисковом отряде «Миля».

База — посёлок на берегу реки Яйвы примерно в 20 километрах к северу от посёлка Яйва. По данным переписи 2010 года, в нём жило всего семь человек.

Приметы Александра Ульяновского: рост 175−180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые, глаза карие. Одет в красную куртку, чёрные штаны, сапоги из EVA и кожаную коричневую шапку-ушанку.

По данным волонтёров, мужчина нуждается в медицинской помощи. В отряде просят всех, кому что-либо известно о пропавшем, и тех, кто готов оказать помощь в розыске, сообщить об этом инфоргу Яне (позывной Язва) по номеру 89082498988, на круглосуточную горячую линию по номеру 890247941037 или по единому номеру 112.