Пенсионер из отдалённого посёлка в Прикамье не выходит на связь 10 дней

68-летний Александр Ульяновский из посёлка База в Александровском округе Пермского края 4 декабря перестал выходить на связь, сообщили в поисковом отряде «Миля».
База — посёлок на берегу реки Яйвы примерно в 20 километрах к северу от посёлка Яйва. По данным переписи 2010 года, в нём жило всего семь человек.
Приметы Александра Ульяновского: рост 175−180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые, глаза карие. Одет в красную куртку, чёрные штаны, сапоги из EVA и кожаную коричневую шапку-ушанку.
По данным волонтёров, мужчина нуждается в медицинской помощи. В отряде просят всех, кому что-либо известно о пропавшем, и тех, кто готов оказать помощь в розыске, сообщить об этом инфоргу Яне (позывной Язва) по номеру 89082498988, на круглосуточную горячую линию по номеру 890247941037 или по единому номеру 112.