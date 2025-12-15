Печное отопление стало причиной гибели пенсионера в пожаре в селе Приморья

По предварительным данным дознавателей МЧС России, причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Огонь удалось локализовать и ликвидировать на площади около двух квадратных метров, но даже на такой небольшой территории он привел к непоправимой потере.