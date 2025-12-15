Печное отопление стало причиной гибели пенсионера в пожаре в селе Приморья

В селе Барано-Оренбургское Пограничного округа произошел пожар, унесший жизнь пожилого мужчины. Возгорание случилось ранним утром 15 декабря в частном двухквартирном доме, и спасти 86-летнего хозяина, к сожалению, не удалось. Его тело было обнаружено пожарными уже в процессе тушения огня. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
По предварительным данным дознавателей МЧС России, причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Огонь удалось локализовать и ликвидировать на площади около двух квадратных метров, но даже на такой небольшой территории он привел к непоправимой потере.
Это происшествие в очередной раз напоминает всем жителям частных домов о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Печи и дымоходы требуют регулярной проверки и очистки, нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра, а также следует держать на безопасном расстоянии легковоспламеняющиеся предметы.