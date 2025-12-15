Три ДТП с участием поездов зафиксировано в Приморье с начала года

«При этом случай смертельного ДТП на железнодорожном переезде произошёл в сентябре прошлого года на перегоне Угольная — Океанская, когда водитель легкового автомобиля Suzuki совершил столкновение с пригородным электропоездом. Призываем автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. От этого зависит не только ваша жизнь, но и жизнь пассажиров поезда», — добавили в пресс-службе.