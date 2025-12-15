Ричмонд
Три ДТП с участием поездов зафиксировано в Приморье с начала года

Три случая столкновения поездов с автомобилями зафиксировано за этот год в Приморье. Это треть всех аналогичных событий на Дальнем Востоке — в 11 регионах таких столкновений за год было девять. Во всех случаях виноваты водители автомобилей.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Всего на территории Приморского края действуют 195 железнодорожных переездов, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги. В 2025 году на них произошло три столкновения поездов с автомобилями, что составляет треть от всех дорожно-транспортных происшествий на железной дороге на Дальнем Востоке.

По данным специалистов, все происшествия связаны с нарушением водителями правил дорожного движения и выездом на пути перед приближающимся поездом, невзирая на запрещающие сигналы оборудования переезда. Отмечается, что погибших в таких ДТП в 2025 году нет.

«При этом случай смертельного ДТП на железнодорожном переезде произошёл в сентябре прошлого года на перегоне Угольная — Океанская, когда водитель легкового автомобиля Suzuki совершил столкновение с пригородным электропоездом. Призываем автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. От этого зависит не только ваша жизнь, но и жизнь пассажиров поезда», — добавили в пресс-службе.