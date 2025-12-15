Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке БПЛА

«Минувшей ночью массированной атаке БПЛА подверглись Ростов, Каменск, Новошахтинск, Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы. К счастью, обошлось без пострадавших. Последствия атаки зафиксированы в Ростове, Каменске, Каменском и Тарасовском районах», — написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что в Ростове загорелись два легковых автомобиля, припаркованные у частного дома. Уточняется, что самостоятельно начавший тушить огонь хозяин машины получил ожог руки. Ему была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Кроме того, пожар был ликвидирован. На улице Всесоюзная повреждения получила кровля частного дома.
Также Слюсарь добавил, что в поселке Деркул Тарасовского района также повреждена крыша частного дома. Фрагменты беспилотников упали на частные подворья в хуторе Нижнемитякин Тарасовского района, в Старой Станице и Малой Каменке Каменского района, в микрорайоне Каменска, в ряде строений частично повреждено остекление.
«Утром муниципальные комиссии приступят к точной оценке и фиксации нанесенного ущерба. Жителям обязательно окажем помощь», — заключил он.