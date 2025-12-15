Смерть после комы: в Реутове простятся с погибшим в ДТП мэром Науменко

«Он все время стремился к знаниям, планомерно шел по карьерной лестнице. Был достаточно добрым и внимательным, всегда мог выслушать, а потом предложить идею с последующей реализацией. Очень коммуникабельный. Хороший семьянин. Филипп, к сожалению, не успел во всю мощь проявить себя, хотя мог и хотел достичь многого», — сказал он.