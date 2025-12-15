Смерть после комы: в Реутове простятся с погибшим в ДТП мэром Науменко

Трагическая гибель мэра подмосковного Реутова Филиппа Науменко, скончавшегося спустя несколько дней после серьезной аварии, потрясла его коллег, знакомых и, конечно, семью.
Жизнь политика оборвалась за две недели до его 40-летия. Что известно о трагедии, когда простятся с Науменко и кому за смерть мэра грозит тюрьма — в материале aif.ru.
Неделю боролся за жизнь.
Утром 7 декабря в Нижегородской области произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, водитель Науменко — 28-летний Георгий — выехал на полосу встречного движения на служебном электромобиле VOYAH и столкнулся с КамАЗом. После этого машина главы Реутова перевернулась.
Науменко с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии доставили в столичный НИИ имени Склифосовского. Он впал в кому. Врачи почти неделю боролись за его жизнь, однако 13 декабря стало известно, что политик умер.
О его смерти сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Скорблю вместе со всеми, кто знал и любил Филиппа Анатольевича. Он много лет проработал в Подмосковье. Под его руководством в последние годы развивался город Реутов», — написал он.
28 декабря Филиппу Науменко исполнилось бы 40 лет. Примечательно, что водитель мэра отделался легкими ушибами и царапинами, водитель КамАЗа также серьезно не пострадал.
Прощание с мэром Реутова.
Руководитель реутовского отделения всероссийской организации инвалидов Людмила Борзенкова сообщила aif.ru, что Филиппа Науменко похоронят в понедельник, 15 декабря.
«Похороны завтра, 15 декабря. Прощание в Троицком храме», — сказала она.
По уточненной информации, проститься с главой Реутова можно будет с 10 до 12 часов.
Говоря о трагедии, знакомый Науменко — юрист Константин Питаев — отметил, что глава Реутова был добрым, внимательным и инициативным.
«Он все время стремился к знаниям, планомерно шел по карьерной лестнице. Был достаточно добрым и внимательным, всегда мог выслушать, а потом предложить идею с последующей реализацией. Очень коммуникабельный. Хороший семьянин. Филипп, к сожалению, не успел во всю мощь проявить себя, хотя мог и хотел достичь многого», — сказал он.
Чем смертельное ДТП обернется для водителя Науменко?
Водителю погибшего мэра Реутова грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Специалист отметил, что все будет зависеть от того, нарушил ли водитель правила дорожного движения. Сообщалось, что в момент аварии Науменко и его водитель не были пристегнуты ремнями безопасности, однако информация об этом не подтверждена официально.
«Здесь многое зависит от того, был ли в данном случае разрешен обгон и были ли соблюдены его правила. Виновность в ДТП на встречной полосе должна быть подтверждена совокупностью доказательств — показаниями дорожных камер, видеорегистраторов, участников движения, иных свидетелей, а также результатами ряда экспертиз и исследований», — отметил Соловьев.
Юрист подчеркнул, что в рамках статьи 264 УК РФ водителю главы Реутова после смертельного ДТП может грозить наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
«Нарушение наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — пояснил Соловьев.
Что известно о Филиппе Науменко?
Науменко родился в Москве. После школы поступил в Московский энергетический институт на специальность «Финансы и кредит». Второе высшее Науменко получал в Президентской академии (РАНХиГС).
В 2007 году приступил к работе в должности советника в Московской областной думе. Спустя семь лет Науменко вошел в совет депутатов городского округа Балашиха. Там он курировал комитет по торговле, бытовым услугам населению и предпринимательской деятельности.
В 2017 году Науменко перешел на должность заместителя главы Балашихи Сергея Юрова — отвечал за вопросы внутренней политики, средств массовой информации, экономического развития, промышленности, науки, предпринимательства и сельского хозяйства.
Два года назад политик стал временно исполнять обязанности главы Реутова, а с 1 февраля 2024 года полноценно вступил в должность.
Коллеги отзываются о нем, как об инициативном, чутком и отзывчивом человеке. У него остались жена и дети.
