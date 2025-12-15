Раскрыто, что в доме американского режиссера Роба Райнера обнаружили два тела

По информации телеграм-канала Mash, около 15:30 по местному времени к дому прибыли парамедики, после чего на место была вызвана полиция. Позднее в здании работали детективы отдела убийств и ограблений полиции Лос-Анджелеса. Вечером территория вокруг дома была оцеплена. Согласно документам и показаниям соседей, недвижимость принадлежит Робу Райнеру и его жене. Возраст погибших оценивается как 78 и 68 лет.