Раскрыто, что в доме американского режиссера Роба Райнера обнаружили два тела

В Лос-Анджелесе (США) в доме известного режиссера и актера Роба Райнера в воскресенье были найдены двое погибших. Личности официально не раскрываются, однако возраст обнаруженных тел совпадает с возрастом самого Райнера и его супруги.
По информации телеграм-канала Mash, около 15:30 по местному времени к дому прибыли парамедики, после чего на место была вызвана полиция. Позднее в здании работали детективы отдела убийств и ограблений полиции Лос-Анджелеса. Вечером территория вокруг дома была оцеплена. Согласно документам и показаниям соседей, недвижимость принадлежит Робу Райнеру и его жене. Возраст погибших оценивается как 78 и 68 лет.
Причины смерти пока не называются. Правоохранительные органы не подтвердили и не опровергли возможную причастность самого актера к произошедшему. Расследование продолжается, официальные комментарии ограничены.
Роб Райнер известен как актер и режиссер. Он сыграл отца Джордана Белфорта в фильме «Волк с Уолл-стрит», снял картины «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери», «Несколько хороших парней», «Пока не сыграл в ящик». Также он появлялся в эпизодических ролях в фильмах «Сбрось маму с поезда» и «Неспящие в Сиэтле». Райнер является одним из создателей кинокомпании Castle Rock Entertainment.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
