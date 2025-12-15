Ростовский губернатор раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на регион

Обломки беспилотников упали в нескольких района Ростовской области.
Три города и девять районов Ростовской области были атакованы беспилотниками ВСУ в ночь на 15 декабря. Массированной атаке подверглись Ростов, Каменск и Новошахтинск, а также Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«В Ростове загорелись два легковых автомобиля возле частного дома. Хозяин машины получил ожог руки», — сообщил Слюсарь в Telegram. Пострадавшему была оказана медпомощь, машину потушили пожарные. Повреждение получила кровля другого частного дома, на улице Всесоюзной. Также была повреждена крыша частного дома в поселке Деркул Тарасовского района.
Кроме того, фрагменты беспилотников упали на частные подворья, выбиты стекла домов. Падение обломков произошло на хуторе Нижнемитякин Тарасовского района, в Старой Станице и Малой Каменке Каменского района, в микрорайоне Каменска.