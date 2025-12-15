Ростовский губернатор раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на регион

Три города и девять районов Ростовской области были атакованы беспилотниками ВСУ в ночь на 15 декабря. Массированной атаке подверглись Ростов, Каменск и Новошахтинск, а также Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.