CNN: задержанный в связи со стрельбой в Провиденсе был военным ВС США

По данным телекомпании, 24-летний Эриксон служил в американской армии в период с 2021 по 2024 год, где прошел обучение снайперскому делу. Во время службы он был задействован на Арлингтонском национальном кладбище вблизи Вашингтона, выполняя задачи по обеспечению безопасности, в том числе на мероприятиях с участием президента США, и был награжден медалью за безупречную службу.