CNN: задержанный в связи со стрельбой в Провиденсе был военным ВС США

Задержанный по делу о стрельбе на территории Брауновского университета в городе Провиденс, штат Род-Айленд, Бенджамин Эриксон ранее проходил службу в вооруженных силах США и имел специальную стрелковую подготовку. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
По данным телекомпании, 24-летний Эриксон служил в американской армии в период с 2021 по 2024 год, где прошел обучение снайперскому делу. Во время службы он был задействован на Арлингтонском национальном кладбище вблизи Вашингтона, выполняя задачи по обеспечению безопасности, в том числе на мероприятиях с участием президента США, и был награжден медалью за безупречную службу.
Кроме того, сообщается, что задержанный обучался на онлайн-курсах по психологии в Университете Висконсин — Милуоки и впоследствии оформлял перевод для продолжения учебы в Брауновском университете.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших и двух погибших при стрельбе в Брауновском университете. По данным журналистов, в здании Barus & Engineering в момент стрельбы было много студентов и преподавателей из-за начала сессии.