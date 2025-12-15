Ричмонд
Задержана 16-летняя девушка за организацию детской проституции

Полиция столицы Таиланда задержала 16-летнюю девушку по подозрению в организации занятия проституцией с использованием несовершеннолетних.

Полиция столицы Таиланда задержала 16-летнюю девушку по подозрению в организации занятия проституцией с использованием несовершеннолетних. Как сообщает издание Matichon, операция была проведена 13 декабря после того, как сотрудники полиции под прикрытием договорились об оказании интимных услуг. Подозреваемая привела в условленное место двух подростков, после чего получила от «клиентов» денежные средства.

Вскоре после этого девушка была задержана в одном из ресторанов в центральной части Бангкока. При обыске у неё были обнаружены специально помеченные полицией купюры. В ходе допроса задержанная признала свою вину, пояснив, что получала прибыль, выступая посредником и организуя подобные услуги с участием несовершеннолетних.

Всем троим участникам были предъявлены официальные обвинения. Организаторше, в случае признания вины судом, грозит до 10 лет лишения свободы.

