Задержана 16-летняя девушка за организацию детской проституции

Полиция столицы Таиланда задержала 16-летнюю девушку по подозрению в организации занятия проституцией с использованием несовершеннолетних. Как сообщает издание Matichon, операция была проведена 13 декабря после того, как сотрудники полиции под прикрытием договорились об оказании интимных услуг. Подозреваемая привела в условленное место двух подростков, после чего получила от «клиентов» денежные средства.