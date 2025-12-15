Задержанный по делу о стрельбе в Брауновском университете служил в армии США

Согласно его профилю в LinkedIn, служба Эриксона по контракту длилась с мая 2021 по ноябрь 2024 года. За это время он получил армейские медали, прошёл снайперскую подготовку и участвовал в обеспечении безопасности в непосредственной близости от президента США. Кроме того, подозреваемый активно занимался волонтёрской деятельностью: помогал бездомным, ухаживал за терапевтическими лошадьми и указывал свою открытость к работе в сферах защиты животных и помощи при стихийных бедствиях.
Эриксон не является студентом Брауновского университета, однако в его профиле указано, что после завершения службы он перевёлся в это учебное заведение из Висконсинского университета, где изучал психологию.
Напомним, ранее в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд) произошла стрельба. Погибли минимум два человека, ещё несколько получили огнестрельные ранения. К расследованию подключились ФБР и Секретная служба США.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.