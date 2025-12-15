Задержанный по делу о стрельбе в Брауновском университете служил в армии США

Согласно его профилю в LinkedIn, служба Эриксона по контракту длилась с мая 2021 по ноябрь 2024 года. За это время он получил армейские медали, прошёл снайперскую подготовку и участвовал в обеспечении безопасности в непосредственной близости от президента США. Кроме того, подозреваемый активно занимался волонтёрской деятельностью: помогал бездомным, ухаживал за терапевтическими лошадьми и указывал свою открытость к работе в сферах защиты животных и помощи при стихийных бедствиях.