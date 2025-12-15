На переговорах США и Украины в Берлине заметили неожиданного участника

На переговорах Украины и США в Берине присутствовал представитель НАТО.
Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич принял участие в воскресных переговорах делегаций США и Украины в Берлине, сидя на стороне американских представителей. Это выяснили журналисты, проанализировав опубликованные спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом в социальной сети Х фотографии закрытой встречи.
«Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич участвовал в воскресных переговорах делегаций США и Украины в Берлине», — сообщили РИА «Новости». Гринкевич в форме сидел по левую руку от Уиткоффа, который возглавлял американскую делегацию. Справа от спецпосланника находится зять президента США, предприниматель Джаред Кушнер.
О присутствии главкома объединенных сил НАТО на переговорах до этого не сообщалось. Официальная повестка контактов также не раскрывалась.
Ранее в администрации США сообщали о разработке плана по урегулированию ситуации на Украине, который Вашингтон обсуждает как с Киевом, так и с Москвой. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что Россия по-прежнему открыта к диалогу и продолжает придерживаться переговорной площадки в Анкоридже.
Изначальный проект плана, включающий 28 пунктов, был представлен США в конце ноября 2025 года. Документ предусматривает ряд уступок, которые Киев считает неприемлемыми. В их числе — отказ Украины от перспективы вступления в НАТО, проведение досрочных выборов в сжатые сроки, а также вывод войск с части территорий, находящихся сейчас под их контролем.
При поддержке европейских союзников Зеленский переписал предложенный США мирный план по Украине. Он пытается использовать старую тактику переговоров «да, но».
Представить новый план он должен был, по данным журналистов, в Берлине, где 14 декабря прошли переговоры украинской и американской делегаций по урегулированию конфликта. Диалог длился более пяти часов. По итогам встречи Уиткофф заявил, что был достигнут некоторый прогресс, передает 360.ru. Следующий раунд обсуждений США и Украины в Берлине намечен на утро понедельника (15 декабря).