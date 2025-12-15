На переговорах США и Украины в Берлине заметили неожиданного участника

Ранее в администрации США сообщали о разработке плана по урегулированию ситуации на Украине, который Вашингтон обсуждает как с Киевом, так и с Москвой. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что Россия по-прежнему открыта к диалогу и продолжает придерживаться переговорной площадки в Анкоридже.