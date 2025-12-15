Ричмонд
Разлив нефтепродуктов произошел в районе поселка Токи Ванинского района

Жители поселка Токи сообщили о загрязнении реки Мучке. Предположительно, речь идет о нефтепродуктах. Следы загрязнения обнаружены также в акватории одноименного озера.

Источник: ТАСС

Под подозрением — очистные сооружения поселка, склад ГСМ и коровники выше по течению.

Сейчас ведутся поиски источника сброса. На место выезжали специалисты Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений по ДФО.