Семь жителей Новосибирской области осуждены за незаконную охоту на косуль

В Новосибирской области семь человек признаны виновными в незаконной охоте, причинившей крупный ущерб государству. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона, Барабинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении группы жителей области.
«Судом установлено, что
В состав группы входил Денис Дроздов, который на момент совершения преступления работал заместителем начальника отделения полиции «Убинское». Согласно материалам дела, он незаконно сбыл участнику охоты гражданское огнестрельное оружие, найденное накануне, чтобы избежать ответственности.
Учитывая признание вины и смягчающие обстоятельства, суд назначил шести подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 1,5 года и лишением права охотиться на 2 года. Дроздову по совокупности преступлений назначено 3 года и 20 дней лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком и таким же запретом на охоту. Суд также конфисковал в пользу государства трактор с прицепом, охотничьи ружья и карабин. Приговор пока не вступил в законную силу.