Семь жителей Новосибирской области осуждены за незаконную охоту на косуль

Учитывая признание вины и смягчающие обстоятельства, суд назначил шести подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 1,5 года и лишением права охотиться на 2 года. Дроздову по совокупности преступлений назначено 3 года и 20 дней лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком и таким же запретом на охоту. Суд также конфисковал в пользу государства трактор с прицепом, охотничьи ружья и карабин. Приговор пока не вступил в законную силу.