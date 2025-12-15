Студентка из Красноярска лишила родителей более 10 млн рублей под влиянием мошенников

Как установили правоохранительные органы, в ноябре 2025 года девушке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «Почты России». Под предлогом получения письма он убедил студентку сообщить код из СМС. Вскоре последовал второй звонок — уже от мнимого специалиста Центральный банк России. Аферист заявил, что на имя девушки якобы оформлены счета и кредиты, а деньги переводятся за границу, в связи с чем ей грозит уголовная ответственность.
Действуя по указаниям мошенников, студентка сняла со вкладов в различных банках семейные накопления — 9,9 млн рублей — и через банкоматы перевела их на указанные карты, используя поддельное приложение Центробанка. После того как мошенники узнали, что средства принадлежат родителям, схема была расширена. Девушке сказали срочно выехать к матери в Абакан, чтобы «спасти» наличные от якобы готовящегося обыска. Там она тайно забрала у матери еще 420 тысяч рублей и также перевела их преступникам.
«Я поняла, что деньги взяла моя дочь, которой я позвонила. Она ответила, что это она их взяла, но причину назвать отказалась, пояснив, что “если она все расскажет, то ей и нам с отцом будет плохо”, а денежные средства она вернет нам позже», — передает слова матери девушки краевая прокуратура.
Разорвать контакт с мошенниками удалось только после вмешательства молодого человека студентки, который заподозрил неладное и настоял на обращении в правоохранительные органы.
Возбуждено уголовное дело.