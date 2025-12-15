Студентка из Красноярска лишила родителей более 10 млн рублей под влиянием мошенников

Действуя по указаниям мошенников, студентка сняла со вкладов в различных банках семейные накопления — 9,9 млн рублей — и через банкоматы перевела их на указанные карты, используя поддельное приложение Центробанка. После того как мошенники узнали, что средства принадлежат родителям, схема была расширена. Девушке сказали срочно выехать к матери в Абакан, чтобы «спасти» наличные от якобы готовящегося обыска. Там она тайно забрала у матери еще 420 тысяч рублей и также перевела их преступникам.