Самолёт JetBlue едва не столкнулся с заправщиком ВВС США возле Венесуэлы

«Прямо перед нами, в 5 милях, может быть, в 2 или 3 милях, — пролетел самолёт-заправщик ВВС США, и он был на той же высоте, что и мы. Мы чуть не столкнулись в воздухе. Они пролетели прямо по нашей траектории. У них не включен транспондер, это возмутительно», — заявил пилот JetBlue в разговоре с диспетчером.