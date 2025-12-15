Десятки сбитых дронов ВСУ и взрывы в Подмосковье: что известно об атаке на столичный регион

Силы ПВО уничтожили четыре украинских дрона над Истрой.
Этой ночью украинские беспилотники совершили массированную атаку на Москву и Подмосковье. По словам мэра столицы Сергея Собянина, всего над городом были сбиты 15 дронов ВСУ. Известно, что из-за атаки БПЛА временно приостанавливали свою работу два столичных аэропорта — Жуковский и Домодедово. Подробнее о последствиях ночного налета — в материале URA.RU.
Что известно о ночной атаке ВСУ.
Мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале на протяжении всей ночи информировал жителей о налете дронов. О первом сбитом беспилотнике он написал в 00:32 по мск. Всего системы ПВО уничтожили минувшей ночью 15 дронов ВСУ. Особенно массированная атака произошла в промежутке с 4−5 утра. По его словам, на месте сейчас работают специалисты экстренных служб.
Известно, что украинские беспилотники также были сбиты над муниципальным округом Истра (Подмосковье). По данным telegram-канала Shot, в городе прогремели десятки взрывов, начиная с 04:30 по мск. До этого о взрывах также писали жители подмосковной Каширы и Коломны.
Глава Истры Татьяна Витушева в своем telegram-канале заявила, что средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ на регионом. Она также напомнила жителям о необходимости соблюдения мер безопасности при угрозе БПЛА. Витушева предупредила, что при падении дрона к нему нельзя прикасаться, пользоваться рядом с ним средствами связи или пытаться его сбить.
Задержки и отмены авиарейсов.
Этой ночью временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены дважды в двух столичных аэропортах — Жуковский и Домодедово. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. В настоящее время оба аэропорта уже возобновили свою работу.
Жуковский.
Несмотря на ограничения, в Жуковском этой ночью не был отменен ни один рейс. Кроме того, все самолеты совершили посадку в назначенное время. Задержек также не наблюдалось.
Домодедово.
Минувшей ночью в Домодедово были задержаны рейсы в Эль-Кувейт, Шарм-эль-Шейх, Наманган и Шарджу. Позже назначенного времени совершили посадку самолеты из Махачкалы, Минеральных вод, Шарджи, Баку, Хургады, Эль-Кувейта, Новосибирска, Сочи, Шарм-эль-Шейха, Самарканды.
В московском аэропорту Внуково вечером 14 декабря был отменен рейс в Дубай. В том числе, этой ночью был задержан рейс в Стамбул, Утапао, Дубай, Хургаду и Каир. С опозданием прибыли самолеты из Дубая, Санкт-Петербурга, Фукуока, Самары, Калининграда, Баку, Астаны, Стамбула, Екатеринбурга, Еревана, Тбилиси, Шарм-эль-Шейха, Антальи, Анкары и Ташкента.
В Шереметьево задержаны три рейса — в Шарм-эль-Шейх, Бишкек и Калининград. Позже назначенного времени посадку совершили самолеты из Волгограда, Нижнекамска, Калининграда, Санкт-Петербурга, Волгограда, Владикавказа, Чебоксар, Минеральных вод, Стамбула, Кирова, Дубая, Красноярска, Сочи, Хургады и Алжира.