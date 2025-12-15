Десятки сбитых дронов ВСУ и взрывы в Подмосковье: что известно об атаке на столичный регион

Глава Истры Татьяна Витушева в своем telegram-канале заявила, что средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ на регионом. Она также напомнила жителям о необходимости соблюдения мер безопасности при угрозе БПЛА. Витушева предупредила, что при падении дрона к нему нельзя прикасаться, пользоваться рядом с ним средствами связи или пытаться его сбить.