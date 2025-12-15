Ричмонд
В Уфе горит торговый центр, проводится эвакуация людей

По предварительной информации, при пожаре в Уфе никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на бульваре Ибрагимова произошёл пожар в торговом центре. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщает пресс служба МЧС России.

Утром в региональное управление МЧС Башкортостана поступило сообщение о возгорании в торговом центре. Когда на место прибыли пожарно спасательные подразделения, они обнаружили интенсивное задымление, исходящее из подвального этажа здания.

В настоящее время ведётся эвакуация посетителей и персонала торгового центра. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Ранее во Владивостоке произошел пожар в торговом центре на улице Калинина. Из сильно задымленных помещений пришлось эвакуировать мужчину. В торговом центре «Зеленый остров» горели стеллажи с хозтоварами на третьем этаже. Два верхних этажа были сильно задымлены. До приезда пожарных 20 человек эвакуировались из здания самостоятельно.