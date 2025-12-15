В Уфе горит торговый центр, проводится эвакуация людей

Ранее во Владивостоке произошел пожар в торговом центре на улице Калинина. Из сильно задымленных помещений пришлось эвакуировать мужчину. В торговом центре «Зеленый остров» горели стеллажи с хозтоварами на третьем этаже. Два верхних этажа были сильно задымлены. До приезда пожарных 20 человек эвакуировались из здания самостоятельно.