В доме известного голливудского режиссера найдены тела двух человек

«В доме в западном Лос-Анджелесе, принадлежащем Робу Райнеру и его жене Мишель, были обнаружены тела двух человек», — отметил портал. Там же уточнили, что на место вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины 78 лет и женщины 68 лет.