В доме известного голливудского режиссера найдены тела двух человек

В США нашли тела в доме режиссера Райнера.
Тела двух человек обнаружены в доме голливудского режиссера Роба Райнера в западном Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщил портал TMZ.
«В доме в западном Лос-Анджелесе, принадлежащем Робу Райнеру и его жене Мишель, были обнаружены тела двух человек», — отметил портал. Там же уточнили, что на место вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины 78 лет и женщины 68 лет.
По информации TMZ, сигнал о необходимости медицинской помощи в дом поступил в воскресенье около 15:30 по местному времени. На место сначала приехали парамедики, затем — полиция Лос-Анджелеса. Возраст мужчины совпадает с возрастом режиссера, однако личности покойных не сообщаются.
Роб Райнер известен как режиссер фильмов «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери», «Несколько хороших парней» и «Пока не сыграл в ящик». Он также снялся в роли отца главного героя в картине «Волк с Уолл-стрит» и является одним из основателей кинокомпании Castle Rock Entertainment.