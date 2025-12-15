Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе возбудили дело на мать после видео избиения ребенка в подъезде

Следственный комитет возбудил уголовное дело после появления в соцсетях шокирующего видео.

Источник: Аргументы и факты

Следственный комитет возбудил уголовное дело после появления в соцсетях шокирующего видео. На записи, опубликованной в телеграм-канале, мать оскорбляет и наносит побои своему малолетнему ребенку в подъезде дома в уфимском микрорайоне «Инорс».

Проверка была организована после мониторинга соцмедиа. Видео быстро распространилось по местным пабликам, вызвав широкий общественный резонанс и возмущение уфимцев. Дело возбуждено по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, соединенном с жестоким обращением с несовершеннолетним.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательств.

Отметим, что речь идет о семье, которую засняли камеры наблюдения в одном из домов по ул. Транспортной. Сообщается, что женщине 34 года, сыну 6 лет, очевидцы заявляют, что она часто срывается на ребенка.