В Уфе возбудили дело на мать после видео избиения ребенка в подъезде

Следственный комитет возбудил уголовное дело после появления в соцсетях шокирующего видео. На записи, опубликованной в телеграм-канале, мать оскорбляет и наносит побои своему малолетнему ребенку в подъезде дома в уфимском микрорайоне «Инорс».
Проверка была организована после мониторинга соцмедиа. Видео быстро распространилось по местным пабликам, вызвав широкий общественный резонанс и возмущение уфимцев. Дело возбуждено по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, соединенном с жестоким обращением с несовершеннолетним.
В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательств.
Отметим, что речь идет о семье, которую засняли камеры наблюдения в одном из домов по ул. Транспортной. Сообщается, что женщине 34 года, сыну 6 лет, очевидцы заявляют, что она часто срывается на ребенка.