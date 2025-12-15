Бывшим сотрудникам полиции в НСО вынесли приговор за фальсификацию доказательств

В Новосибирской области Тогучинский районный суд вынес приговор трём бывшим сотрудникам отдела МВД по Тогучинскому району, обвиняемым в злоупотреблении полномочиями и фальсификации доказательств. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона, дело было рассмотрено 12 декабря 2025 года. Фигурантами стали Алексей Косов (обвиняемый по пункту «г» части 3 статьи 286 УК РФ), Елена Савинкова (обвиняемая по той же статье и части 2 статьи 303 УК РФ) и Алексей Недобор (обвиняемый как пособник).
Суд установил, что 2 декабря 2023 года гражданин Т. незаконно добыл двух лосей. Чтобы избежать ответственности, он обратился к знакомому старшему оперативному дежурному Алексею Недобору с просьбой убедить должностных лиц привлечь к делу невиновного. «Недобор А. обратился к Ерохину С. и Косову А. с просьбой об оказании содействия, после чего данные лица обратились к Савинковой Е., как к дознавателю, в производстве которого находится возбуждённое уголовное дело», — поясняется в сообщении. Савинкова, зная о непричастности подставного лица, сфальсифицировала доказательства.
Косов и Недобор полностью признали вину, Савинкова вину не признала. Суд назначил Косову наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы условно с трёхлетним испытательным сроком и запретом занимать должности в правоохранительных органах на 2 года. Савинкова была оправдана по статье о злоупотреблении полномочиями, но осуждена за фальсификацию доказательств на 2 года лишения свободы условно с аналогичным запретом. Недобор получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.