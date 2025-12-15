Бывшим сотрудникам полиции в НСО вынесли приговор за фальсификацию доказательств

Суд установил, что 2 декабря 2023 года гражданин Т. незаконно добыл двух лосей. Чтобы избежать ответственности, он обратился к знакомому старшему оперативному дежурному Алексею Недобору с просьбой убедить должностных лиц привлечь к делу невиновного. «Недобор А. обратился к Ерохину С. и Косову А. с просьбой об оказании содействия, после чего данные лица обратились к Савинковой Е., как к дознавателю, в производстве которого находится возбуждённое уголовное дело», — поясняется в сообщении. Савинкова, зная о непричастности подставного лица, сфальсифицировала доказательства.