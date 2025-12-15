Посольство РФ в Австралии не получало обращений от россиян в связи с терактом

Посольство России в Австралии не получало обращений от россиян в связи с терактом в Сиднее, в результате которого погибли 16 человек. Об этом сообщает РИА Новости. В дипмиссии отметили, что запрос о возможных пострадавших гражданах России отправлен, ответ на него ожидается.