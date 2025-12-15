Посольство РФ в Австралии не получало обращений от россиян в связи с терактом

Злоумышленник открыли огонь по пляжу.
Посольство России в Австралии не получало обращений от россиян в связи с терактом в Сиднее, в результате которого погибли 16 человек. Об этом сообщает РИА Новости. В дипмиссии отметили, что запрос о возможных пострадавших гражданах России отправлен, ответ на него ожидается.
ЧП произошло вечером 14 декабря: двое мужчин открыли огонь по находившимся на пляже Бондай людям. Погибли 16 человек, не менее 42 получили ранения. Одного из нападавших ликвидировали при задержании. Полиция передает, что к преступлению причастны отец и сын.