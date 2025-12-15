Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ в Австралии не получало обращений от россиян в связи с терактом

Посольство России в Австралии не получало обращений от россиян в связи с терактом в Сиднее, в результате которого погибли 16 человек. Об этом сообщает РИА Новости. В дипмиссии отметили, что запрос о возможных пострадавших гражданах России отправлен, ответ на него ожидается.

Злоумышленник открыли огонь по пляжу.

Посольство России в Австралии не получало обращений от россиян в связи с терактом в Сиднее, в результате которого погибли 16 человек. Об этом сообщает РИА Новости. В дипмиссии отметили, что запрос о возможных пострадавших гражданах России отправлен, ответ на него ожидается.

ЧП произошло вечером 14 декабря: двое мужчин открыли огонь по находившимся на пляже Бондай людям. Погибли 16 человек, не менее 42 получили ранения. Одного из нападавших ликвидировали при задержании. Полиция передает, что к преступлению причастны отец и сын.