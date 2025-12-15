В Хабаровске продажа детских новогодних костюмов закончилась кражей

Женщина перешла по присланной ссылке, заполнила данные и сообщила код из смс. После этого она обнаружила, что не может войти в мобильный банковский сервис. Обратившись в банк, она узнала, что мошенники похитили 106 тысяч рублей со счетов, в том числе 38 тысяч с кредитной карты.