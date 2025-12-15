В Хабаровске продажа детских новогодних костюмов закончилась кражей

В Хабаровске в полицию обратилась жительница Индустриального района, которая пыталась продать два детских новогодних костюма через онлайн-сделку, но столкнулась с мошенничеством, — сообщает hab.auf.ru.
На сайте бесплатных объявлений она разместила объявление о продаже, после чего в мессенджере с ней связался неизвестный, предложив оформить доставку, так как покупатель якобы находился вне города.
Женщина перешла по присланной ссылке, заполнила данные и сообщила код из смс. После этого она обнаружила, что не может войти в мобильный банковский сервис. Обратившись в банк, она узнала, что мошенники похитили 106 тысяч рублей со счетов, в том числе 38 тысяч с кредитной карты.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ “Мошенничество”. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет», — сообщает Андрей Кокорин, начальник УМВД России по г. Хабаровску.
Полиция призывает граждан быть внимательными при сделках через онлайн-платформы и объявления, не переходить по подозрительным ссылкам и проверять предложения, если покупатель готов приобрести товар без осмотра и торга.