Массированной атаке дронов подверглись 12 муниципалитетов Ростовской области

Ущерб зафиксирован в Ростове, Каменске, а также в Каменском и Тарасовском районах. В Ростове загорелись два автомобиля, один владелец получил легкий ожог руки и отказался от госпитализации. В нескольких населенных пунктах повреждены кровли частных домов и остекление.