Массированной атаке дронов подверглись 12 муниципалитетов Ростовской области

Минувшей ночью массивной атаке беспилотников подверглись 12 районов Ростовской области. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Минувшей ночью массированной атаке БПЛА подверглись Ростов, Каменск, Новошахтинск, Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы. К счастью, обошлось без пострадавших, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ущерб зафиксирован в Ростове, Каменске, а также в Каменском и Тарасовском районах. В Ростове загорелись два автомобиля, один владелец получил легкий ожог руки и отказался от госпитализации. В нескольких населенных пунктах повреждены кровли частных домов и остекление.

Утром муниципальные комиссии приступят к точной оценке ущерба. Слюсарь заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Все экстренные службы работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону произошла серия взрывов, сопровождавшаяся активной работой систем противовоздушной обороны, которая уничтожила несколько БПЛА. По сообщениям очевидцев, начиная примерно с 02:20 ночи, на западе города периодически раздавались звуки взрывов.

