Khmer Times: ВС Камбоджи захватили оставленный тайцами БТР производства Украины

ХАНОЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Камбоджийские военные захватили бронетранспортер армии Таиланда в районе общей границы, что стало первым подтвержденным трофеем на поле боя с начала нового витка напряженности в отношениях двух стран. Об этом сообщила камбоджийская газета Khmer Times.

Источник: Reuters

По информации издания, боевая машина БТР-3Е1 украинского производства была брошена экипажем во время боев недалеко от границы. Камбоджийские силы отбуксировали автомобиль на свою территорию. Армия Таиланда, как пишет газета, эксплуатирует военные автомобили семейства БТР-3 более десяти лет в составе сил механизированной пехоты.

Это уже вторая потеря боевой техники таиландской армией в ходе декабрьского обострения на камбоджийско-таиландской границе, указывает Khmer Times. Ранее сообщалось, что тайские военные в ходе боевых операций лишились танка VT-4 китайского производства, у которого вышла из строя пушка.