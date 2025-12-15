Khmer Times: ВС Камбоджи захватили оставленный тайцами БТР производства Украины

По информации издания, боевая машина БТР-3Е1 украинского производства была брошена экипажем во время боев недалеко от границы. Камбоджийские силы отбуксировали автомобиль на свою территорию. Армия Таиланда, как пишет газета, эксплуатирует военные автомобили семейства БТР-3 более десяти лет в составе сил механизированной пехоты.