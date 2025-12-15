Над Железнодорожным районом Ростова-на-Дону была отражена атака БПЛА

По предварительным данным, в результате инцидента никто из людей не пострадал. Информация о возможных разрушениях или иных последствиях на земле в данный момент уточняется.
Ранее серия взрывов прогремела в Ростове-на-Дону, расчёты противовоздушной обороны уничтожили несколько БПЛА. Взрывы начали греметь на западе Ростова в районе 2:20 ночи, до этого очевидцы слышали характерные звуки пролëта дронов на окраине города. По словам жителей, обломки одного из уничтоженных беспилотников рухнули в частном секторе, после этого начался пожар. На место выехали экстренные службы.
