Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Ростовской области

Ростов-на-Дону, Каменск, Новошахтинск и еще девять районов Ростовской области в ночное время подверглись масштабной атаке беспилотников. В результате инцидента были повреждены частные домовладения и два автомобиля, один человек получил ожоги рук. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его словам, под удар БПЛА попали Ростов, Каменск и Новошахтинск, а также Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы. Реальные последствия атаки зафиксированы в Ростове-на-Дону, Каменске, а также в Каменском и Тарасовском районах.
В Ростове возле одного из частных домов произошло возгорание двух легковых автомобилей. Владелец одной из машин попытался самостоятельно потушить огонь и получил ожог руки, ему оказали медицинскую помощь без последующей госпитализации.
Также повреждения получила кровля дома на улице Всесоюзной. В поселке Деркул Тарасовского района и в ряде населенных пунктов Каменского района обломки беспилотников повредили крыши и остекление частных строений. Утром муниципальные комиссии начнут оценку ущерба, пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что село Подывотье Севского района подверглось атаке беспилотников ВСУ. Глава региона добавил, что в результате нападения погиб мирный житель.