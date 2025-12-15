В доме американского режиссёра Роба Райнера обнаружили два тела

По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, мужчина и женщина, примерно 78 и 68 лет, скончались внутри дома. Парамедики прибыли на Чадборн-авеню около 15:30, а через несколько минут полицейские начали «расследование смерти при вызове скорой помощи» — стандартную процедуру, когда пожарные находят тело.
Следователи отдела расследования убийств были назначены для ведения дела. Другие сотрудники полиции подтвердили наличие расследования, но отказались раскрывать детали. К дому во второй половине дня стянуто значительное количество полицейских. Соседи сообщили, что в доме проживают Райнер и его супруга, а данные о собственности подтверждают, что дом принадлежит им.
А ранее американский актёр Питер Грин, известный по ролям в «Маске» и «Криминальном чтиве», был найден мёртвым в луже крови в своей квартире на Нижнем Ист-Сайде в Нью-Йорке. Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти. Позднее на двери его квартиры обнаружили загадочную записку со строчкой «я всё ещё вестсайдский парень», что может являться прямой отсылкой к ирландско-американской банде.
