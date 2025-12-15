В доме американского режиссёра Роба Райнера обнаружили два тела

А ранее американский актёр Питер Грин, известный по ролям в «Маске» и «Криминальном чтиве», был найден мёртвым в луже крови в своей квартире на Нижнем Ист-Сайде в Нью-Йорке. Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти. Позднее на двери его квартиры обнаружили загадочную записку со строчкой «я всё ещё вестсайдский парень», что может являться прямой отсылкой к ирландско-американской банде.