Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В доме американского режиссёра Роба Райнера обнаружили два тела

В доме американского актёра и кинорежиссёра Роба Райнера в Лос-Анджелесе были обнаружены тела двух пожилых людей. Об этом сообщили NBCLA источники в правоохранительных органах.

Источник: Life.ru

По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, мужчина и женщина, примерно 78 и 68 лет, скончались внутри дома. Парамедики прибыли на Чадборн-авеню около 15:30, а через несколько минут полицейские начали «расследование смерти при вызове скорой помощи» — стандартную процедуру, когда пожарные находят тело.

Следователи отдела расследования убийств были назначены для ведения дела. Другие сотрудники полиции подтвердили наличие расследования, но отказались раскрывать детали. К дому во второй половине дня стянуто значительное количество полицейских. Соседи сообщили, что в доме проживают Райнер и его супруга, а данные о собственности подтверждают, что дом принадлежит им.

А ранее американский актёр Питер Грин, известный по ролям в «Маске» и «Криминальном чтиве», был найден мёртвым в луже крови в своей квартире на Нижнем Ист-Сайде в Нью-Йорке. Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти. Позднее на двери его квартиры обнаружили загадочную записку со строчкой «я всё ещё вестсайдский парень», что может являться прямой отсылкой к ирландско-американской банде.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.