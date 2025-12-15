В Красноярске за неделю задержали трёх пьяных таксистов

В Красноярске за последнюю неделю инспекторы ДПС задержали трёх водителей такси, которые сели за руль в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Всех их остановили в разных районах города и в разное время суток, но объединяло одно — уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе достигал примерно 1 мг/л. Об этом сообщает Госавтоинспекции Красноярского края.
Такая концентрация спирта в крови характеризуется серьёзным нарушением координации, замедленной реакцией и неадекватным восприятием дорожной обстановки. Вождение в таком состоянии представляет смертельную опасность для самого таксиста, его пассажиров и всех остальных участников движения.
На всех задержанных составили административные протоколы за управление в состоянии опьянения. Им грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Особое возмущение вызывает тот факт, что эти люди ежедневно перевозят пассажиров, в том числе детей и пожилых людей, которые доверяют им свою безопасность.