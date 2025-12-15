В Красноярске за неделю задержали трёх пьяных таксистов

На всех задержанных составили административные протоколы за управление в состоянии опьянения. Им грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Особое возмущение вызывает тот факт, что эти люди ежедневно перевозят пассажиров, в том числе детей и пожилых людей, которые доверяют им свою безопасность.