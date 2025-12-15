Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске за неделю задержали трёх пьяных таксистов

На всех задержанных составили административные протоколы.

Источник: Getty Images

В Красноярске за последнюю неделю инспекторы ДПС задержали трёх водителей такси, которые сели за руль в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Всех их остановили в разных районах города и в разное время суток, но объединяло одно — уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе достигал примерно 1 мг/л. Об этом сообщает Госавтоинспекции Красноярского края.

Такая концентрация спирта в крови характеризуется серьёзным нарушением координации, замедленной реакцией и неадекватным восприятием дорожной обстановки. Вождение в таком состоянии представляет смертельную опасность для самого таксиста, его пассажиров и всех остальных участников движения.

На всех задержанных составили административные протоколы за управление в состоянии опьянения. Им грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Особое возмущение вызывает тот факт, что эти люди ежедневно перевозят пассажиров, в том числе детей и пожилых людей, которые доверяют им свою безопасность.