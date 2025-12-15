Суд отказал прокуратуре в реальном сроке для курганского экс-депутата Алейникова

Бывший депутат в начале лета публично заявил о сбитом им на трассе мотоциклисте. Он не уступил дорогу мотоциклу, после ДТП второй водитель скончался. Свою вину Алейников в суде признал. Ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно на два года.