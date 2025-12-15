Ричмонд
Суд отказал прокуратуре в реальном сроке для курганского экс-депутата Алейникова

Представители курганской прокуратуры не смогли добиться реального срока для бывшего депутата областной думы Владимира Алейникова за совершенное им смертельное ДТП. Суд оставил в силе условный срок для мужчины. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.

Курганский экс-депутат Владимир Алейников избежал колонии после смертельного ДТП.

«Прокуратура требовала реальный срок для Алейникова в апелляционном представлении на его приговор за ДТП. Курганский областной суд отказал ведомству», — сообщили источники.

Редакция обратилась за разъяснением к адвокату Вадиму Грихуцеку, который защищал Алейникова. Он подтвердил, что в апелляционном представлении гособвинение просило ужесточить наказание для его клиента, заменив условный срок на реальное лишение свободы. Суд оставил решение без изменения.

Эту же информацию подтвердили в пресс-службе облсуда. «Решение первой инстанции в отношении Алейникова оставлено без изменения. Апелляционное представление — без удовлетворения», — проинформировали в организации.

Бывший депутат в начале лета публично заявил о сбитом им на трассе мотоциклисте. Он не уступил дорогу мотоциклу, после ДТП второй водитель скончался. Свою вину Алейников в суде признал. Ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно на два года.