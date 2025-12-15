Глава ТФОМС Самарской области Владислав Романов объявлен в розыск

По данным источника «Ъ» в силовых структурах, главу ведомства планировали задержать 8 декабря во время празднования 60-летия. Владислав Романов отменил торжество и скрылся.
Владислав Романов является фигурантом уголовного дела, возбужденного 8 октября 2025 года в отношении директора ООО «АРК» Юрия Авдеева и других лиц по факту хищения бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования. Юрий Авдеев был арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и находится под стражей до 8 января 2026 года.
В настоящее время выясняются обстоятельства заключения более 500 контрактов с ООО «АРК» и компаниями, связанными с ним, на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Предполагается, что стоимость оборудования могла быть завышена на 30−100%, что привело к ущербу региональной системы здравоохранения в размере нескольких миллиардов рублей.
Масштабная проверка Территориального фонда ОМС была инициирована в октябре 2025 года губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Поводом послужили подозрения в нецелевом использовании средств и выявлении случаев оплаты медицинских услуг, которые фактически не были оказаны пациентам.
Директор фонда объяснил это тем, что пациенты из других регионов предпочитают для лечения Москву и Санкт-Петербург, поэтому Самарская область не достигает своего показателя привлечения больных из других субъектов РФ. Со своей стороны, Вячеслав Федорищев спросил, не связаны ли проблемы получения медицинской помощи в Самарской области «с аффилированостью к господам, которых называют в прессе влияющими на здравоохранение в Самарской области?» Вопрос остался без ответа.
Согласно данным официального сайта областного ТФОМС, Владислав Романов остается его руководителем. Разыскиваемый силовиками также продолжает возглавлять кафедру медицинского страхования ИПО Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ).