В Якутии из-за возгорания автомобиля пострадали два человека

В Якутске два человека были госпитализированы после взрыва газового баллона в автомобиле.

Источник: Аргументы и факты

В Якутске в результате взрыва газового баллона и последующего возгорания автомобиля пострадали два человека. Оба были доставлены в медицинское учреждение с ожогами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха (Якутия).

По данным ведомства, инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Чехова. В автомобиле Toyota произошел хлопок газового баллона, после чего начался пожар. Два пассажира, родившиеся в 2000 году, получили термические ожоги и были госпитализированы.

В Главном управлении МЧС России по региону уточнили, что огнем автомобиль был полностью поврежден на площади около восьми квадратных метров. В настоящее время устанавливаются причины происшествия, размер нанесенного ущерба и возможные виновные лица. К ликвидации возгорания привлекались 17 спасателей и две единицы техники.

Ранее в Чувашии произошла авария с участием трёх автомобилей, в результате которой, по предварительным данным, пострадали шесть человек.