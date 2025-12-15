В Якутии из-за возгорания автомобиля пострадали два человека

В Якутске в результате взрыва газового баллона и последующего возгорания автомобиля пострадали два человека. Оба были доставлены в медицинское учреждение с ожогами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха (Якутия).
По данным ведомства, инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Чехова. В автомобиле Toyota произошел хлопок газового баллона, после чего начался пожар. Два пассажира, родившиеся в 2000 году, получили термические ожоги и были госпитализированы.
В Главном управлении МЧС России по региону уточнили, что огнем автомобиль был полностью поврежден на площади около восьми квадратных метров. В настоящее время устанавливаются причины происшествия, размер нанесенного ущерба и возможные виновные лица. К ликвидации возгорания привлекались 17 спасателей и две единицы техники.
Ранее в Чувашии произошла авария с участием трёх автомобилей, в результате которой, по предварительным данным, пострадали шесть человек.