В Уфе вспыхнул пожар в торговом центре

Пожар произошёл в одном из торговых центров Уфы, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Башкирии.
«Сегодня рано утром… поступило сообщение о пожаре в торговом центре по улице бульвар Ибрагимова. К тушению пожара привлечено 69 человек и 22 единицы техники», — уточнило региональное подразделение федерального ведомства в своём канале в мессенджере Max.
Из здания эвакуировали 22 человека. По предварительным данным, никто не пострадал. В управлении МЧС уточнили, что возгорание коснулось складского помещения по хранению угля. На месте наблюдается сильное задымление.
Также сообщается, что, предварительно, распространение огня удалось локализовать на площади 30 квадратных метров.
Напомним, 10 декабря стало известно о пожаре, который вспыхнул в торговом центре в Улан-Удэ «Баянгол». Из здания самостоятельно эвакуировались десятки человек. Для борьбы с огнём были задействованы 39 человек, 14 единиц техники и беспилотная авиационная система. Также сообщалось, что с признаками отравления угарным газом за медицинской помощью обратились как минимум пять человек.
В связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере путем неосторожного обращения с огнём).