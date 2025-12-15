В Уфе вспыхнул пожар в торговом центре

Напомним, 10 декабря стало известно о пожаре, который вспыхнул в торговом центре в Улан-Удэ «Баянгол». Из здания самостоятельно эвакуировались десятки человек. Для борьбы с огнём были задействованы 39 человек, 14 единиц техники и беспилотная авиационная система. Также сообщалось, что с признаками отравления угарным газом за медицинской помощью обратились как минимум пять человек.